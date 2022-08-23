الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

منوفى يقتل زوجته ويفتعل حادث سيارة لإخفاء الجريمة

قتل
قتل
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قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حبس شخص متورط في قتل زوجته والتخلص منها في حادث تصادم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تمكنت مباحث شبين الكوم التابع لمديرية أمن المنوفية، من كشف لغز مقتل سيدة في حادث سير، والقبض على القاتل في المطار قبل هروبه خارج البلاد خلال 24 ساعة.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، إلى قيام المتهم زوج المجني عليها «ع. م»، بقتلها لخلافات عائلية ومحاولته التخلص من الجثة بطريقة ذكية، فأخذ الجثة في سيارته الشخصية وذهب بها في طريق منزل أسرة الزوجة بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء، وقام بعمل حادث سيارة مصطنع لطمس معالم الجريمة.

وتلقى إسعاف المنوفية اتصالا من زوج يستغيث لإصابة زوجته في حادث سير، وعلى الفور حضر الإسعاف لنقل الزوجة المتوفية إلى المستشفى، وأبلغ أهلها أنها تتلقى العلاج بمستشفى آخر خاص، وذهب إلى المطار حتى يهرب من فعلته.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بقيادة المقدم محمد المغربي، إلى المستشفى، والذي تبين له مخالفة الإصابات بحادث السير، حيث توضح له أن الضحية تعرضت لضرب مبرح أدى للوفاة.

مركز الشهداء تحريات المباحث التحقيقات قتل حبس

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وائل لطفي

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