وزير الرياضة يلتقي باتحاد كرة القدم ورابطة الاندية والشركة المتحدة

فى اجتماع موسع لبحث تطوير كرة القدم المصرية..

◄ تحقيق الشراكة بين الاتحاد والرابطة وشركة بريزينتشن كأحد شركات المتحدة بما يكفل الحد الادنى للرعاية للوفاء بالمتطلبات المالية للأجهزة الفنية والخبراء دون تحميل موازنة الدولة أو الاتحاد أعباء مالية

◄ توجيه الاتحاد ورابطة الاندية لتقديم خطة لتأمين حقوق الأندية فى مستحقات البث.. والشراكة الوطنية للاتحاد مع الشركة الراعية ككيان وطنى لتطوير المنظومة الكروية بمصر

◄ وضع ضوابط للربط المالى بين الاتحاد والرابطة تحت مظلة الدور الرقابي للوزارة.. والاتفاق على الضوابط الخاصة بتشغيل مشروع الهدف

◄ اضطلاع المؤسسات الرياضية بمسئولياتها لمنع الاحتقان الجماهيري وتعظيم دورها فى بث الروح الرياضية

◄ بحث آليات العمل لتحقيق أهداف المشروعات المستقبلية لكرة القدم المصرية وخاصة مشروع 2026 للوصول إلى كاس العالم ومشروعي 2024 لكأس الامم الأفريقية ودورة الألعاب الأوليمبية

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الاستاذ جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم و خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، والمهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بتطوير منظومة كرة القدم المصرية وخاصة ما يتعلق منها بالمنافسات المحلية وكذلك خطط المنتخب المصري وبرامج الرعاية وحقوق البث وكافة المتطلبات المالية الخاصة بالأجهزة الفنية والإدارية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتناول الاجتماع بحث كافة التفاصيل والحلول الخاصة بتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة حيث وجه الدكتور أشرف بضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد ورابطة الاندية المحترفة والشركات الوطنية الراعية للاتحاد لتقديم حلول عاجله وتنفيذية تضمن كافة حقوق البث الخاصة بالأندية المصرية وكذلك ضمان الوفاء بكافة المتطلبات الخاصة بالأجهزة الفنية والخبراء الفنيين لجميع المنتخبات المصرية.

وبحث الاجتماع الآليات الخاصة بتحقيق الأهداف الخاصة بالمشروعات المتعلقة بكرة القدم المصرية وفى مقدمتها مشروع ضمان المشاركة فى كأس العالم لكرة القدم 2026 وكذلك تحقيق لقب بطولة كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم ودورة الألعاب الأوليمبية 2024 ، وكذلك مناقشة المتطلبات الخاصة بتشغيل مشروع الهدف كأحد أهم أدوات تطوير منظومة كرة القدم وتشغيله فى ضوء من الشراكة التى تضمن الاستفادة القصوى من إمكاناته وبنيته الرياضية المتميزة.



كما وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة وضع خطة محكمة تضمن الربط المالى بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة لتحقيق أقصى استفادة من عوائد منظومة كرة القدم وذلك تحت المظلة الرقابية لوزارة الشباب والرياضة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وأكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة كرة القدم من خلال التنسيق مع اتحاد الكرة ورابطة الاندية المصرية والشركات الوطنية، التي تساهم جميعها في تطوير الكرة المصرية خاصة فى ضوء الطفرة غير المسبوقة التى تشهدها الرياضة المصرية بكافة مفرداتها فى شتي اللعبات بفضل الدعم والرعاية التى تشهدها من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.