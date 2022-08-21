كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2022 وكيفية تسجيل الرغبات

يتصدر البحث عن كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2022 بعدما بدأت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022 الخميس الماضي 18 أغسطس 2022.

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

وتتزايد معدلات بحث طلاب وطالبات الثانوية العامة الحاصلين على مجموع يبدأ من 64.5% يؤهلهم للمرحلة الثانية علمي علوم في تنسيق الجامعات 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2022، والتي من المقرر انتهاءها غدًا الاثنين 22 أغسطس 2022.

رابط موقع التنسيق الإلكترونى للمرحلة الثانية:

يمكن تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2022، مباشرة عبر رابط تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة 2022.

موعد نهاية المرحلة الثانية من التنسيق 2022

في وقت سابق حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد نهاية المرحلة الثانية من التنسيق للكليات والمعاهد 2022، بيوم الاثنين 22 أغسطس الجاري.

وعلى الطلاب الانتهاء من كتابة الرغبات قبل حلول موعد نهاية المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني، الذي حددته الوزارة، بتسجيل الرغبات كاملة وفقًا للقواعد المنصوص عليها، حيث يسجل 269,202 طالبا بالشعبة العلمية، و 45,902 طالب بالشعبة الأدبية رغباتهم بهذه المرحلة.

خطوات تنسيق المرحلة الثانية للكليات 2022:

كما كان متبع في المرحلة الأولى فيتطلب التقديم على تنسيق المرحلة الثانية علمى علوم 2022 عدة خطوات هي كالأتي :

الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى من هنا

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب الراغب في التقديم

أخيرًا مرحلة إدخال الرغبات مع الوضع في الاعتبار قواعد التوزيع الجغرافي.

كليات المرحلة الثانية علمى علوم 2022

كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2022 المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية:

كلية الآداب

كلية التجارة

كلية التربية

كلية الخدمة الاجتماعية

كلية الإعلام

كليةسياحة وفنادق

كلية التربية الرياضية

كلية التكنولوجيا والتنمية

كلية التمريض، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية الألسن، من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية الآثار أيضًا من الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمى علوم.

كلية حقوق إنجليزي

كلية دار العلوم.

كلية الفنون الجميلة

كلية التربية النوعية

كلية الحقوق

أماكن تنسيق المرحلة الثانية 2022:

يمكن التقديم للالتحاق بالكليات خلال تنسيق المرحلة الثانية 2022 من خلال معامل الحاسبات بالكليات التابعة للجامعات المصرية بمختلف المحافظات، أو من خلال الكمبيوتر الشخصي للطالب مع الوضع في الاعتبار أن يكون متصل بالإنترنت.