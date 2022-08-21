الأحد 21 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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حوادث

عاطل يجبر طفلة على التجرّد من ملابسها فى المنوفية

جريدة الدستور
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في إحدى قرى مركز الشهداء في محافظة المنوفية، تجرّد عاطل من الإنسانية وأتى بفعل فاحش عندما استدرج فتاة لم يتجاوز عمرها الحادية عشرة بحجة مساعدته في نقل متاعه من عشة بجوار أرض زراعية وعندما امتثلت له أجبرها على التجرد من ملابسها للاعتداء عليها جنسيًا، إلا أنها نجحت في الهرب منه.

وتمكن مركز شرطة الشهداء بمحافظة المنوفية من ضبط الجاني بتهمة التحرش بطفلة بعد تجريدها من ملابسها وذلك بقرية زاوية الناعورة التابعة للمركز.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مركز شرطة الشهداء بتلقيه بلاغاً من «ع، م»، 50 سنة، عامل، يتهم فيه «م. ف»، 30 سنة، باستدراج ابنته البالغة من العمر 11 عامًا وتجريدها من ملابسها والتحرش بها والاحتكاك بها، وهربت الطالبة منه وأبلغت أسرتها وتوجهت الأسرة إلى مركز الشرطة للإبلاغ.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة الشهداء من إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطالبة بعد تجريدها من ملابسها داخل عشة واعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر برقم 12692 جنح مركز الشهداء وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مركز الشهداء عاطل فاحش تعدي عليها جنسي ا مدير أمن المنوفية

رئيس التحرير

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