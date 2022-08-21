الأحد 21 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الأوكرانى أوسيك يحتفظ بلقب بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل

الأوكرانى أوسيك
الأوكرانى أوسيك
ads

احتفظ الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، إثر فوزه على متحديه البريطاني أنتوني جوشوا في النزال الذي جمعهما مساء السبت المقبل، بمدينة جدة السعودية.

 

وتمكن أولكسندر أوسيك من الفوز على جوشوا بالنقاط في النزال "الثأري" الثاني بينهما، ليحتفظ بألقاب بطل العالم للوزن الثقيل وفقا للمنظمات التالية: (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)

 

وكان البطل الأوكراني قد فاز على نظيره البريطاني بالنقاط بقرار إجماع الحكام الثلاثة بعد 12 جولة بواقع: (117-112 و116-112 و115-113)، في النزال الأول الذي جمعهما يوم 25 سبتمبر2021، في ملعب توتنهام هو تسبير في العاصمة البريطانية لندن، أمام 60 ألف متفرج،  ليجرد صاحب الأرض من ثلاثة أحزمة لبطل العالم، وهي: الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

 

تربع أوسيك على عرش الوزن الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90.71 كجم)، بعد أن أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل بذلك أحزمة بطل العالم للوزن الثقيل (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)، بالإضافة إلى فوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

 

وحقق ألكسندر أوسيك (35 عاما)  انتصاره العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، 13 منها بالضربة القاضية، من دون أي هزيمة.

 

في المقابل، تعرض أنتوني جوشوا (32 عاما) للهزيمة الثالثة حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 24 انتصارا، منها 22 بالضربة القاضية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهمة الصعبة لمحافظ البنك المركزى

الأكثر قراءة

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

مقتل نجلة الفيلسوف الروسى الشهير ألكسندر دوجين فى انفجار سيارتها بظروف غامضة

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2022

سر جواز السفر.. «مفاجأة» في أزمة جيهان والشيخ عبدالله رشدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كنيسة إمبابة.. الحرائق التى توحدنا

ماجد حبته

متهم بقراءة كتاب مهم!

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

ليست المرة الأولى.. أبومازن ينكر "الهولوكوست" ثم يعتذر.. حقائق وأسباب

حزب إسرائيلى يدعو إلى قانون لتجريم الانشقاقات

الحرس الثورى الإيرانى: دول المنطقة ستدفع كلفة سلوكها وتعاونها مع إسرائيل