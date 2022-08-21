الأوكرانى أوسيك يحتفظ بلقب بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل

احتفظ الأوكراني أولكسندر أوسيك بلقب بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، إثر فوزه على متحديه البريطاني أنتوني جوشوا في النزال الذي جمعهما مساء السبت المقبل، بمدينة جدة السعودية.

وتمكن أولكسندر أوسيك من الفوز على جوشوا بالنقاط في النزال "الثأري" الثاني بينهما، ليحتفظ بألقاب بطل العالم للوزن الثقيل وفقا للمنظمات التالية: (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)

وكان البطل الأوكراني قد فاز على نظيره البريطاني بالنقاط بقرار إجماع الحكام الثلاثة بعد 12 جولة بواقع: (117-112 و116-112 و115-113)، في النزال الأول الذي جمعهما يوم 25 سبتمبر2021، في ملعب توتنهام هو تسبير في العاصمة البريطانية لندن، أمام 60 ألف متفرج، ليجرد صاحب الأرض من ثلاثة أحزمة لبطل العالم، وهي: الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) ورابطة الملاكمة العالمية (WBA) ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO).

تربع أوسيك على عرش الوزن الثقيل عقب انتقاله من فئة الوزن الخفيف الثقيل (90.71 كجم)، بعد أن أصبح بطل العالم المطلق وأول ملاكم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف الثقيل بذلك أحزمة بطل العالم للوزن الثقيل (WBA Super) و(IBF) و(WBO) و(IBO)، بالإضافة إلى فوزه بلقب بطل النسخة الأولى لسلسلة "World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن الخفيف الثقيل.

وحقق ألكسندر أوسيك (35 عاما) انتصاره العشرين خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، 13 منها بالضربة القاضية، من دون أي هزيمة.

في المقابل، تعرض أنتوني جوشوا (32 عاما) للهزيمة الثالثة حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 24 انتصارا، منها 22 بالضربة القاضية.