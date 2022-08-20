السبت 20 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

النقض تخفف عقوبة متهمين قتلا مواطنًا لسرقته في بني سويف

محكمة النقض
محكمة النقض
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قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي أحمد، بقبول طعن النيابة العامة بمعاقبة المتهمين «محمود.ج»، و«عنتر.س» بالسجن المؤبد والمحكوم عليهما شكلا، وفي الموضوع بعد صدور ضدهما حكما بالإعدام شنقا؛ لقتلهما مواطنا عمدا مع سبق الإصرار لسرقته في محافظة بني سويف.

وكانت محكمة جنايات بني سويف بتاريخ 7 مـن مايو سنة 2018، أصدرت حكمها حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبة محمود.ج، وعنتر.س، بالإعدام شنقا في التهمة المنسوبة إليهم.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، أنهما قتلا المجني عليه هشام.ع، عمدا مع سبق الإصـرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعـدا لـذلك الغرض أداة (عصـا)، واستدرجاه لمكـان الواقعـة وما أن ظفرا بـه حتى انهالا عليه ضربا بالأداة سالفة البيـان قاصدين مـن ذلك قتله.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين بأمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجنابة جناية أخرى وهـي أنهما في ذات الزمان والمكـان سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بالطريق العام حال كونهما شخصين يحملان أداه مما تستخدم فـي الاعتداء على الأشخاص (عصا) وبطريـق الإكراه.

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