الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

إخلاء قريتين روسيتين قرب حدود أوكرانيا بعد حريق مرعب (فيديو)

حريق في قريتين روسيتين
حريق في قريتين روسيتين
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أخليت قريتان روسيتان قرب الحدود مع أوكرانيا بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر، الخميس، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

ويأتي هذا الحريق بعد بضعة أيام من انفجارات وقعت في قاعدة عسكرية ومستودع ذخائر في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2014، واعتبرت روسيا ما حصل في مستودع الذخائر في القرم عملا "تخريبيا" من جانب كييف.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف في بيان، إن "مستودعا للذخائر اشتعل قرب قرية تيمونوفو" الواقعة على بعد أقل من 50 كيلومترا من الحدود الأوكرانية في إقليم بيلغورود.

وأشار إلى أنه لم يسجل سقوط أي ضحية، لكن سكان تيمونوفو وبلدة سولوتي المجاورة "نقلوا إلى مسافة آمنة"، مضيفا أن السلطات تحقق في أسباب هذا الحريق.

وأظهر مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي كرة نار عملاقة يتصاعد منها دخان أسود كثيف، وفي مقطع فيديو آخر، كان بالإمكان رؤية عدة انفجارات متتالية.

ويأتي الحريق الذي اندلع الخميس في خضم سلسلة انفجارات تضرب منشآت عسكرية روسية قريبة من الأراضي الأوكرانية.

ومطلع أغسطس الجاري، أدى انفجار ذخيرة تابعة للطيران العسكري قرب مطار ساكي العسكري في القرم إلى مقتل شخص وإصابة آخرين، وبعد بضعة أيام شهد مستودع ذخائر في القرم انفجارات، واعتبرت موسكو ذلك عملا "تخريبيا" في اعتراف نادر.

وقال المسؤول الإقليمي أوليغ كريوتشكوف كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في كيرتش. ليس هناك أي خطر على المدينة او الجسر"، بينما تهدف هذه الأنظمة إلى اعتراض وتدمير مقذوفات أو طائرات عدوة تخترق مجال عملها.

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