جوتيريش: الأمم المتحدة ستكثّف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الخميس، أن الأمم المتحدة "ستكثّف" عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل حلول فصل الشتاء، إذ إن الأخيرة أصبحت ضرورية جدًا لإمداد دول إفريقية كثيرة بالأغذية.

وقال جوتيريش، في ختام لقاء ثلاثي مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب إردوغان في لفيف في غرب أوكرانيا، "سنفعّل كل ما في وسعنا، لتكثيف عملياتنا بهدف مواجهة صعوبات الشتاء المقبل".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى نزع السلاح من محطة الطاقة النووية الضخمة التي تسيطر عليها روسيا في منطقة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، وقال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع داخلها وحولها.

وقال جوتيريش للصحفيين بعد محادثات في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا إنه ينبغي سحب العتاد العسكري والقوات من المصنع ودعا إلى بذل الجهود للتأكد من أنها ليست هدفا للعمليات العسكرية.

أضاف: "يجب عدم استخدام المنشأة ضمن أي عملية عسكرية. وبدلا من ذلك، هناك حاجة ماسة إلى اتفاق لإعادة إعمار البنية التحتية المدنية في زابوريجيا ولضمان سلامة المنطقة".

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه ناقش السبل الممكنة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا في اجتماع ثلاثي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

في حديثه بعد الاجتماع الذي انعقد في مدينة لفيف الأوكرانية، قال أردوغان إنهم ناقشوا استغلال المناخ الإيجابي الذي أوجدته صفقة تصدير الحبوب بوساطة الأمم المتحدة لإرساء سلام دائم.

أضاف أن المناقشات تطرقت كذلك لتبادل أسرى الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وأنه سيثير هذه المسألة لاحقا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان "نولي أهمية كبيرة لهذه القضية.. تبادل الأسرى".

في وقت سابق، قالت روسيا إنها قد تغلق أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد تعرضها لقصف على الخطوط الأمامية في أوكرانيا، وهي خطوة قالت كييف إنها ستزيد من مخاطر وقوع كارثة نووية هناك.