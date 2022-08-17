الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التصريح بدفن جثة طفل سقط فى ترعة بالعياط

جثة
جثة
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر عامين توفي غرقًا أثناء سقوطه بترعة كائنة بقرية أطواب دائرة مركز العياط بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طفل في ترعة أطواب المغطاة بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين أنها لـ"م.م" عمره سنتان، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة دفن طفل غرقا العياط

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