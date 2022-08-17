الأربعاء 17 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2022 والكليات المتاحة لكل شعبة

التنسيق
التنسيق
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يكثر البحث عن رابط تنسيق الجامعات 2022 بعد أن عقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من التنسيق علمي وأدبي وذلك صباح اليوم، الأربعاء 2022 .

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

وخلال المؤتمر أوضح الوزير أنه  بدءً من الغد 18 أغسطس يبدأ تلقي رغبات المرحلة الثانية من التنسيق الجامعات 2022، ويستمر حتى 22 أغسطس الجاري.

تنسيق الجامعات 2022.. الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى 2022 علمي علوم

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 والحد الأدنى للمرحلة الثانية للثانوية العامة

وأكد وزير التعليم العالي أيضًا أن نتيجة التنسيق تاتي تتويجا لمجهود كبير وخاصة مكتب التنسيق.

وتابع الوزير أن التقديم في المرحلة الأولى جاء على النحو التالي وصل نسبتهم 19% شعبة علمي علوم، بينما شعبة علمي رياضة 13%، فيما وصلت نسبة الطلاب في الشعبة الأدبي 68%.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني  

من خلال الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني، يستطيع الطالب الدخول وتسجيل رغباته وذلك باتباع الخطوات الآتية:

  1. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، من أجل تسجيل الرغبات بالجامعات والمعاهد المصرية المتاحة للمرحلة الثانية
  2. والرقم السري الخاص بالطالب والمرسل له عبر الرسائل.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022

حسبما أعلن وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي اليوم في إن  المرحلة الثانية من  تنسيق الجامعات 2022 من صباح الغد الخميس الموافق 18 أغسطس 2022، ويمكن الدخول من خلال رابط تنسيق المرحلة الثانية 2022 لتسجيل رغبات الطلاب فور إعلان بداية المرحلة الثانية.

طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2022

الخطوة الأولى هي الدخول عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني “المرحلة الثانية”

ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري

بعدها يتم إدخال الرغبات ويجب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي واختيار الكليات والمعاهد الأقرب جغرافيا أولًا ثم الأبعد وهكذا.

القائمة الكاملة لدرجات الحد الأدنى لكليات تنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي وأدبي

الحد الأدنى للقبول في الكليات 2022 ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

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الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

في السطور التالية يقدم الدستور للقراء من الطلاب وأولياء الأمور الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لكليات 2022 

الكليات المتاحة لشعبة علمي علوم 2022

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الاعلام

الألسن

وكافة الكليات النظرية المناسبة لطلاب الشعبة العلمية.

الكليات المتاحة لطلاب علمي رياضة في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

الحاسبات والمعلومات.

كليات الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة

الكليات المتاحة لشعبة الأدبي في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2022

التربية، الاداب، الحقوق، السياحة والفنادق، الخدمة الاجتماعية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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