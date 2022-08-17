الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية 2022.. والمؤشرات الرسمية

التنسيق
التنسيق
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يتصدر البحث عن موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية محركات البحث العالمية جوجل وتويتر ظهرت نتيجة مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، ففي الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء 17 أغسطس أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي، نتائج تنسيق المرحلة الأولى لـتنسيق الجامعات 2022 الحكومية والمعاهد، وتحديد موعد تنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وحدد الوزير مواعيد تنسيق المرحلة الثانية 2022 والحد الأدنى للشعبتين العلمي والأدبي، وذلك بحضور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي.

يبدأ الحد الأقصى من تنسيق المرحلة الثانية 2022 بأقل من 365 لشعبة العلوم، وأقل من 341 درجة لشعبة علمي رياضة، وأقل من 264.5 درجة لشعبة أدبي، وبسبب تقارب تنسيق المرحلة الثانية 2022 من تنسيق العام الماضي.

تنسيق الجامعات 2022.. الحد الأدنى للقبول في كليات المرحلة الأولى 2022 علمي علوم

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 والأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية للتنسيق

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 والحد الأدنى للمرحلة الثانية للثانوية العامة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022، حيث تقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2022، اعتبارًا من يوم الخميس الماضى 11/8/2022 وحتى أمس الثلاثاء الموافق 16/8/2022، وذلك وفقًا للحد الأدنى.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2022 بنحو: الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر، فيما جاء تنسيق الكليات 2022 للشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، وللشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2022

ومن المتوقع أن تنسيق المرحلة الثانية 2022 سيكون بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى 2022 مباشرة، وبنسب أقل من النسب المقررة للمرحلة الأولى و الذي من المقرر أن يبدأ صباح الغد الخميس 18 أغسطس 2022

خطوات تنسيق المرحلة الثانية 2022

1-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى عبر هذا الرابـــــــــــــط، للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية.

2-إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك، للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية.

3-إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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