نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2022 للقبول بكليات القمة.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022

وجاء تنسيق المرحلة الأولى 2022 أدبي كالأتي:

الاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%

الألسن 80.24%

الإعلام 77.03%

الآثار 76.82%

الفنون الجميلة 68.78%

تنسيق المرحلة الأولى 20222 علمي علوم

الطب 91.60%

الأسنان 91.34%

العلاج الطبيعي 90.73%

الصيدلية 90.00%

الهندسة 83.65%

الأماكن شاغرة في تنسيق المرحلة الثانية 2022

ويتنافس فى المرحلة الأولى 117758 ألف طالب وطالبة وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر، والشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، والشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

وتم الإعلان عن وجود أماكن شاعرة لطلاب المرحلة الثانية في عدد من الكليات كـ "الطب اتلبيطري، والتمريض، والعلوم، والزراعة، واللجامعات التكنولوجية، والحسابات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن والآثار، والإعلام، وباقي الكليات النظرية" في شعبة العلوم.

بينما تم الإعلان عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في شعبة الرياضيات في كليات "الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي والتخطيط العمراني، وفنون جميلة عمارة، والجامعات التكنولوجية، والإقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، والإعلام، والآثار، والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية".

وجاءت أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في كليات “التربية، والآداب (انتظام وانتساب)، وكليات الحقوق (انتظام وانتساب) وكلية السياحة والفنادق، وكليات الخدمة الإجتماعية".