تنسيق المرحلة الأولى: 91.60% حدًا أدنى لكلية «الطب».. و77.03% لـ«الإعلام»

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور إن عدد الطلاب الذين تقدموا للمرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات بلغ 117 ألفا و758 طالبا وطالبة.

وأضاف الدكتور «عاشور»، خلال مؤتمر صحفي، أن 560 طالبا في المرحلة الأولى تخلفوا عن التقديم بالتنسيق.

وكشف وزير التعليم العالي عن أن الحد الأدنى لكلية الطب البشري 91.60%، والحد الأدنى لطب الأسنان 91.34%.

كما جاء الحد الأدنى للاقتصاد والعلوم السياسية 82.92%، والحد الأدنى لكلية الألسن 80.24% وكلية الإعلام 77.03%.