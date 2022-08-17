الخارجية الروسية ترد على اتهامها بسرقة الطاقة الكهربائية من زابوروجيه النووية

سخرت وزارة الخارجية الروسية من مقال صحيفة وول ستريت جورنال الذي زعم أن روسيا تسرق الطاقة الكهربائية من محطة زابوروجيه النووية، وتهكمت على مروجي الدعاية الأمريكية.

وأضافت ساخرة: "نتيجة رائعة "مصادرة الأملاك" بهذا الشكل من قبل روسيا سيزيد من زعزعة استقرار الوضع في أسواق الطاقة".

وأكدت أن مستوى المحللين الذين ينشرون الدعاية الأمريكية مثير للسخرية.

ولفتت إلى أن كييف هي التي تقصف باستمرار المحطة والأراضي المجاورة لها، مما يعرض القارة الأوروبية بأكملها لخطر وقوع كارثة نووية.