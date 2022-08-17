الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الخارجية الروسية ترد على اتهامها بسرقة الطاقة الكهربائية من زابوروجيه النووية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
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سخرت وزارة الخارجية الروسية من مقال صحيفة وول ستريت جورنال الذي زعم أن روسيا تسرق الطاقة الكهربائية من محطة زابوروجيه النووية، وتهكمت على مروجي الدعاية الأمريكية.

 

وأضافت ساخرة: "نتيجة رائعة "مصادرة الأملاك" بهذا الشكل من قبل روسيا سيزيد من زعزعة استقرار الوضع في أسواق الطاقة".

 

وأكدت أن مستوى المحللين الذين ينشرون الدعاية الأمريكية مثير للسخرية.

 

ولفتت إلى أن كييف هي التي تقصف باستمرار المحطة والأراضي المجاورة لها، مما يعرض القارة الأوروبية بأكملها لخطر وقوع كارثة نووية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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