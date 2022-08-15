7 مصابين إثر تصادم سيارتين على طريق «القاهرة– الفيوم»

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص، والأخرى سيارة فنطاس تابعة لأحد المصانع، على طريق "القاهرة– الفيوم الصحراوي"، أمام أبوعيطة بنطاق مركز شرطة سنورس.

وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أحمد المغازي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ميكروباص محملة بالركاب ونقل فنطاس، بمنطقة أبوعيطة على طريق "القاهرة- الفيوم"، ووجود مصابين، وذلك بسبب السرعة الزائدة.