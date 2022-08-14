الأحد 14 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني «دلتا تراست» من خلال منافذ بيع «WE»

جريدة الدستور
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أقيم اليوم الأحد، حفل توقيع اتفاقية التعاون بين شركة الدلتا والشركة المصرية للاتصالات؛ لإطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني.

وأشار المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إلى أنه من خدمات التجول الرقمي يزيد الطلب على التوقيع الإلكتروني.

وقال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، إن خدمات التوقيع  الإلكتروني تعد حجر الزاوية نحو الانطلاق لبناء مصر الرقمية.

وقال اللواء حازم سعفان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، إن الشركة وقعت العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في التحول الرقمي، حيث يحتفلوا اليوم بإطلاق أول مشروع لإتاحة التوقيع الإلكتروني باسم «دلتا تراست» من خلال منافذ WE  المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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