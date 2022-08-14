خطوات تظلمات الثانوية العامة 2022 وموعد ظهور نتيجة التظلم

منذ إعلان فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2022 ويواصل طلبة وطالبات الثانوية العامة، تقديم طلبات التظلمات من نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، اليوم الأحد ومن هنا تتصدر تظلمات الثانوية العامة مؤشرات البحث العالمية جوجل وتويتر .

تظلمات الثانوية العامة 2022

الجدير بالذكر أنه تم فتح باب التظلمات على نتائج الثانوية، منذ الاثنين الماضي، وسيستمر التقديم حتى 18 أغسطس الجاري.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022:

وينتظر طلاب وطالبات الثانوية العامة نتيجة التظلم ويمكن لهم الاستعلام عن نتيجة التظلمات من خلال موقع تظلمات الثانوية الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، واتباع الخطوات التي يحصل من خلالها على نتيجة تظلمات الثانوية.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022:

الدخول على الرابط موقع تظلمات الثانوية، من خلال الرابط.

خطوات تظلمات نتيجة الثانوية العامة

وقد حددت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات للتقدم بالتظلم جاءت كالآتي :

1- يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به، ثم يظهر له إذا كان تم قبول طلب التظلم الخاص به أو لا، وتظهر نتيجة تظلمات الثانوية في الموعد المحدد.

2- ويجب على الطالب متابعة موقع نتيجة تظلمات الثانوية بشكل يومي وباستمرار لمعرفة حالة الطلب وموعد الاطلاع، وتظهر نتيجة تظلمات الثانوية في الموعد المحدد.

3- وفي حالة تم قبول طلب التظلم للطالب، يتم تحديد موعد له للاطلاع على صورة كراسة الإجابة ونموذج الإجابة بالمدينة التعليمية بالكنترول الرئيسي بالسادس من أكتوبر لجميع الطلاب من مختلف محافظات مصر.

4- ويجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم مرة أخرى، وتظهر نتيجة تظلمات الثانوية في الموعد المحدد.



رسوم نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022:

وحددت وزارة التربية والتعليم مبلغ يقدم لعمل التظلم وأعلنته حتى لا يستغل الطالب وبلغت رسوم نتيجة تظلمات الثانوية قيمة 300 جنيه للمادة، ويحق للطالب استرداد الرسوم في حالة أثبتت نتيجة التظلمات وجود تعديلات بدرجات الطالب، فيتم إخباره بالدرجات واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

وتعتمد مذكرات زيادة درجات الطالب في هذه الحالة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة 2022:

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى الطلاب حول تظلمات الثانوية وهو 19368.

موعد انتهاء تظلمات الثانوية العامة 2022:

فيما قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم 18 أغسطس الجاري.