نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022.. رابط وخطوات الاستعلام

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الأسبوع الماضي ينتظر الطلاب نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022، لا سيما من لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع يصلح لالتحاقهم بالكلية التي يحلموا بها، لذلك يحاولوا التقدم بالتظلمات أملًا في الحصول على درجات إضافية تُجرى بعض التعديلات بالمجموع الكلي للطالب؛ مما ينعكس إيجابيًا على اختياره للكلية بتنسيق الجامعات 2022.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

وفيما يتعلق بنتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022، فقد أوضحت وزارة التربية والتعليم بالطلاب، أنه يمكن متابعة موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص به، وكذلك الاطلاع على نتيجة التظلم اليدوي.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 من خلال موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، وتوضحها "الدستور" في الخطوات التالية:

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

1- الدخول على الرابط موقع تظلمات الثانوية العامة 2022، من خلال الرابط.

2- يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به، ثم يظهر له إذا كان تم قبول طلب التظلم الخاص به أو لا.

3- ويجب على الطالب متابعة موقع نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 بشكل يومي وباستمرار لمعرفة حالة الطلب وموعد الاطلاع.

4- وفي حالة تم قبول طلب التظلم للطالب، يتم تحديد موعد له للاطلاع على صورة كراسة الإجابة ونموذج الإجابة بالمدينة التعليمية بالكنترول الرئيسي بالسادس من أكتوبر لجميع الطلاب من مختلف محافظات مصر، وعليه يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، ومن يتخلف ليس من حقه التقديم مرة أخرى.

رسوم نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 تبلغ 300 جنيه للمادة، ويحق للطالب استرداد الرسوم في حالة أثبتت نتيجة التظلمات وجود تعديلات بدرجات الطالب، فيتم إخباره بالدرجات واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

وتعتمد مذكرات زيادة درجات الطالب في هذه الحالة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

الخط الساخن لتظلمات الثانوية العامة 2022

وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى الطلاب حول تظلمات الثانوية العامة 2022 وهو 19368.

موعد انتهاء تظلمات الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أن آخر موعد لتلقي طلبات التظلمات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 يوم 18 أغسطس الجاري.

طرق دفع تظلمات الثانوية العامة 2022

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب التقدم بطلب تظلم يدوي على نتيجة الدور الأول لعام 2022، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك (البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).