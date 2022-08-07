الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
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مصر

آخر أخبار اختبار القدرات 2022 وموعد انتهائها

اختبار القدرات
اختبار القدرات
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يبحث طلاب الثانوية العامة 2022 ، عن آخر أخبار اختبار القدرات 2022 للكليات والذي بدأ قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022  وبالتحديد 25 يوليو 2022، ويستمر لمدة أسبوعين، وخصصت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط إلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات 2022 أمام الطلاب ويوفر مكتب التنسيق العمل أمام الطلاب 24 ساعة يوميًا.

وازداد بحث طلاب 3 ثانوي، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، عن آخر أخبار اختبار القدرات 2022 وموعد انتهائها، لاستعداد الطلاب لكتابة رغبات الالتحاق بالكليات.

التنسيق المتوقع للجامعات 2022 ومؤشرات تنسيق الكليات

آخر أخبار اختبار القدرات 2022

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 154 ألف طالب، موضحًا أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبار القدرات  2022 حتى الخميس المقبل 11 أغسطس 2022.

ويستمر مكتب  التنسيق الجامعات  في إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل طلاب الثانوية العامة لأداء اختبار القدرات 2022، بالنسبة للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات 2022.

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جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022

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موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

كليات لها امتحان قدرات

هناك كليات لها امتحان قدرات، وتضم القائمة اجتياز الطالب لاختبارات قدرات كليات لها امتحان قدرات  كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي المقبل.

 تشمل القائمة كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

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ومن كليات لها امتحان قدرات كليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم "دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).

عقب ظهور نتيجة ثانوية عامة.. تعرف على تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021

اختبار القدرات 2022 آخر أخبار اختبار القدرات 2022 الثانوية العامة 2022 كليات لها امتحان قدرات وزارة التعليم العالي

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وائل لطفي

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