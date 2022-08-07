الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022

طلاب
طلاب
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يستعد 152029 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة 2022 لأداء امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 التي من المقرر أن تبدأ نهاية الشهر الجاري.

وسنوضح من خلال هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الدور الثاني 2022 الذي يبحث عنه الطلاب الراسبين في نتيجة الثانوية العامة 2022.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 وعدد الراسبين

بلغ عدد الراسبين في نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول 152029 طالب وطالبة، حيث حضر امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022,  609091 نجح منهم 457062، ونسبة الرسوب 24.96%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الفيديو التفصيلي لإحصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022 أن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2021-2022 هي %75.04.

بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

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ضوابط تنسيق الثانوية العامة 2022 قبل فتح المرحلة الأولى

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ضوابط إعلان تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022

 

جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2022 وجاء كالتالي: 

  • يوم السبت 20 أغسطس 2022 امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.
  • يوم الأحد 21 أغسطس 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
  • يوم الإثنين 22 أغسطس 2022 امتحان الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية».
  • يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022 امتحان الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022 امتحان الفيزياء والتاريخ.
  • يوم الخميس 25 أغسطس 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم السبت 27 أغسطس 2022 امتحان الكيمياء والجغرافيا.
  • يوم الأحد 28 أغسطس 2022 امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».
  • يوم الإثنين 29 أغسطس 2022 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية وامتحان علم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».
  • يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضيات التطبيقية «الاستاتيكا».

 

تظلمات الثانوية العامة 2022 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 ولمدة 10 أيام على أن يتم دفع رسوم 300 جنيه على التظلم في المادة الواحدة وتودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًّا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الثانوية العامة الثانوية العامة 2022 نسب النجاح امتحانات الدور الثاني الصف الثالث الثانوي تظلمات الثانوية العامة 2022 وزير التربية والتعليم

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