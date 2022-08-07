الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة
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بدأ طلاب 3 ثانوي عام البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 أمس السبت، على الروابط الإلكترونية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وتتيح جميع مدارس الثانوية العامة اليوم الأحد النتيجة بها.

وبعد ظهور النتيجة ودراسة مؤشراتها يتم تحديد تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي، ليبدأ الطلاب في الإقبال على مكاتب التنسيق التي تتيح لهم كتابة رغباتهم إلكترونيًا.

وتعرض “الدستور” في التقرير التالي شعبة علمي علوم موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

وأكد بعض المصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المحتمل أن يبدأ تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي الأسبوع المقبل، ويتم تحديد تنسيق الثانوية العامة 2022 الأولى حسب نسب المجاميع الأعلى في الثانوية العامة 2022، وبعد انتهاء طلاب المرحلة الأولى من كتابة رغباتهم في مكاتب تنسيق الثانوية العامة 2022، وإعلان تنسيق الكليات 2022، يتم إعلان موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 للمرحلة الثانية وتليها المرحلة الثالثة.

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ننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 بعد تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

 

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022

ويبلغ إجمالي طلاب الثانوية العامة 2022 الحاصلين على مجموع من 90 إلى 100% 18525 ألف طالب في شعبة علمي علوم، وجاء اجمالي طلاب الثانوية العامة 2022 الحاصلين على مجموع أعلى من 85% 42053 ألف طالب، ومن المتوقع أن تأتي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي لكليات علمي علمي، كلية الطب يقف عند 92% لأعلى، كلية طب الأسنان من 90- 91%، كليات العلاج الطبيعي والصيدلة من 89- 90 %.

بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 80% نحو 21211 طالبا في شعبة علمي رياضيات، ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة 2022 لهذه الشعبة الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة لن يقل عن 80%.

بينما بلغ عدد طلاب الثانوية العامة  الحاصلين على مجموع أعلى من 85% بلغ 1781 طالبًا، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 83- 85%.

تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وادبي

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على مكتب تنسيق الثانوية العامة 2022  التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس 11 أغسطس الجاري، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ 24 ساعة بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس وتنسيق الجامعات

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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