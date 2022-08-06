ننشر مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 بعد تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

أيام قليلة تفصلنا على اعلان تنسيق الجامعات 2022، بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 صباح اليوم السبت 6-8-2022، بعد اعتمادها من قبل وزيرالتعليم العالي في تمام العاشرة صباحًا وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022.

نتيجة الثاتوية العامة 2022 برقم الجلوس

ويهتم طلاب الصف الثالث الثانوي بعد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، بالبحث عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2022، لتحديد أى الكليات ستكون أقرب للمجموع الذي حصلوا عليه في نتيجة الثانوية العامة 2022، وإذا كانوا سيتمكنوا من تحقيق رغباتهم التي كانوا يحلمون بها قبل الالتحاق بالثانوية العامة أم سيجبرهم مجموعهم على الالتحاق بكليات معينة دون غيرها.

وتوفر الدستور في التقرير التالي مؤشرات تنسيق الجامعات 2022، كما توفر رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر هذا الرابط https://natega.dostor.org/

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، حدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط تنسيق الجامعات 2022، وقال سيد عطا المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2022، أن الطالب يقوم بملء 75 رغبة في التنسيق، وعليه أن يقوم بكتابتها كلها، مشيرًا إلى توسيع قاعدة الرغبات كى يكون هناك فرصة اختيار واسعة أمام الطالب، ولا يوجد ما يسمى كليات قمة، وكلية القمة لأى طالب هي تحقيق النجاح الأمثل فيها وتحقيق أهداف كل طالب بما يناسب ميوله الفكرية.

ويستطيع الطالب تغير رغباته في الفترة المسموح بها بتسجيل الرغبات ويتم الأخذ بآخر تعديل قام الطالب بإجرائه، وعلى الطالب أن يختار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها وليس بناء على المجموع ولكن بناءً على رغبته.

وتوفر الجامعات الحكومية معامل تنسيق الجامعات 2022 في كافة الجامعات لمساعدة الطالب في كتابة رغباته وموقع التنسيق الإلكترونى يعمل 24 ساعة في الفترات المحددة للتنسيق.

وازداد اهتمام طلاب الثانوية العامة 2022 بالكليات الجديدة منها كليات الذكاء الاصطناعى، وأوضح عطا الله أن يتم التوسع في مجالات التعليم العالي وزيادة عدد الجامعات والكليات، حيث هناك 7 جامعات تكنولوجية جديدة تدخل الخدمة العام الحالى، مؤكدًا لدينا 4 جامعات أهلية تعمل وسيكون لدينا 11 جامعة أهلية جديدة في تنسيق العام الحالى، وتضم مجموعة من البرامج الطبية وعلوم هندسية وذكاء اصطناعى

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022

وبعد ان أعلن وزير التربية والتعليم اليوم مؤشرات نجاح الثانوية العامة وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 هي %75.04، بالإضافة إلى أن نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32 وفي الشعبة العلمية رياضيات %81.10 وفي الشعبة الأدبية %68.38.

وتقترب هذه النسب من معدلات النجاح العام الدراسي الماضي مما يعني اقتراب مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 من مؤشرات تنسيق الجامعات 2022.

وبلغ الحد الأدنى للجامعات الخاصة:- الطب البشري 85%- طب الأسنان 82%- العلاج الطبيعي، الصيدلة 80%- الطب البيطري 75%- الهندسة 70%- علوم الحاسب 65%- التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا العلوم الصحية 62%- الفنون التطبيقية علمي، فنون علمي 63%- العلوم الأساسية 60%- الإعلام، لغات وترجمة، فنون تطبيقية، فنون أدبي 59%- الاقتصاد والإدارة، الاقتصاد والعلوم السياسية 58%- التربية، السياحة، الزراعة، الحقوق، التمريض، الآثار، علوم سينمائية، الآداب 55%.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الجامعات لعام 2021 ليكون الحد الأدنى 362.5 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.41% للشعبة العلمية فأكثر، وتضم 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وتضم 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة والشعبة الهندسية ، و269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.7% فأكثر، وتضم 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، للشعبة الأدبية، حيث يصل إجمالي الطلاب لهذه المرحلة 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة.

تنسيق الجامعات 2022

تم تحديد الحد الأدني في تنسيق الجامعات الخاصة 2022 للكليات المختلفة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وتحليل مؤشرات النتائج، بما يسمح بتحديد حدود دنيا عادلة للقبول بالكليات المختلفة، ويعرض المقترح الخاص بذلك على مجلس الجامعات الخاصة للتصديق عليه.

وبحسب قرار المجلس المتخذ في شهر يونيو الماضي يجرى تنسيق الجامعات الخاصة 2022 بالتقدم الطلاب إلى الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها يتم مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة، مع حظر إجراء اختبارات قبول لكليات الجامعات الخاصة، ويسمح فقط بإجراء اختبارات قدرات لبعض الكليات النوعية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور

يبحث الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد وضعها على الروابط الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما تم توفيرها عبر رابط موقع الدستور https://natega.dostor.org/

*اكتب اسم طالب ثالثة ثانوي 2022 ، وكافة البيانات الخاصة به والتي تشمل على النحو التالي (اسم الطالب رباعي - رقم جلوس الطالب).

*بعد أن يقوم طالب الثانوية العامة 2022 بكتابة كافة البيانات الخاصة به بالتفاصيل والتأكد منها ستظهر أيقونة الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2022 ثم تضغط على (تسجيل الآن) ودقائق بسيطة ستحصل على نتيجتك.