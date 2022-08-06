ظهرت الآن.. احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس وتنسيق الجامعات

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الثانوي https://g12.emis.gov.eg/ ، التابعة لوزارة التربية التعليم، حيث يستطيع طلاب 3 ثانوي الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من خلال الدخول عليها.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، كما أعلن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت 6-8- 2022، واعتمد خلال المؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2022.

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال بوابة التعليم الثانوي، كما توفر جريدة “الدستور” نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط https://www.dostor.org/4145876

احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس من خلال بوابة الثانوية العامة التابعة لوزارة التربية والتعليم بالدخول على هذا الرابط https://g12.emis.gov.eg/

ثم قم بتسجيل بياناتك للوصول إلى نتيجة الثانوية العامة 2022 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة الثانوية العامة.

قم بكتابة رقم الجلوس وذلك للحصول على مجموع كل مادة من المواد التي امتحنها الطالب بالإضافة إلى المجموع الكلي.

من خلال مجموع الطالب الكلي في الثانوية العامة 2022 يستطيع الطالب التعرف على الكليات المتاحة لدى إعلان تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة 2022.

وأظهرت المؤشرات الأولية عن ارتفاع نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 إلى 76%، وكانت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي السابق 2020/2021 بلغت 74%.

احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

يوفر موقع جريدة الدستور نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس وللحصول عليها اتبع الخطوات التالية:

الدخول على موقع جريدة “الدستور” لعرض نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال هذا الرابط https://natega.dostor.org/، قم بتسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب، قم بالضغط على أيقونة إظهار النتيجة لتظهر أمامك نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط.

تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة

يبحث طلاب الثانوية العامة 2022 عن تنسيق الجامعات بعد الثانوية العامة وهناك بعض الشروط والقواعد التي تتحكم في تنسيق الجامعات بعد الثانوية وهي كالتالي:

الطالب يقوم بملء 75 رغبة في التنسيق، وعليه أن يقوم بكتابتها كلها.

وتم توسيع قاعدة الرغبات كي يكون هناك فرصة اختيار واسعة أمام الطالب، ولا يوجد ما يسمى كليات قمة، وكلية القمة لأي طالب هي تحقيق النجاح الأمثل فيها وتحقيق أهداف كل طالب بما يناسب ميوله الفكرية.

ويستطيع طالب الثانوية العامة قبل اعلان تنسيق الجامعات تغير رغباته في الفترة المسموح بها بتسجيل الرغبات ويتم الأخذ بآخر تعديل قام الطالب بإجرائه.

وعلى الطالب أن يختار الكلية التي يرغب في الالتحاق بها وليس بناء على المجموع ولكن بناءً على رغبته.

وتوفر الجامعات الحكومية معامل تنسيق في كافة الجامعات لمساعدة الطالب في كتابة رغباته وموقع التنسيق الإلكتروني يعمل 24 ساعة في الفترات المحددة للتنسيق.

زاد إقبال كبير على الالتحاق بكليات الذكاء الاصطناعي، وتم التوسع في مجالات التعليم العالي وزيادة عدد الجامعات والكليات، حيث هناك 7 جامعات تكنولوجية جديدة تدخل الخدمة العام الحالي.

وهناك 4 جامعات أهلية تعمل و11 جامعة أهلية جديدة في تنسيق العام الحالي، وتضم مجموعة من البرامج الطبية وعلوم هندسية وذكاء اصطناعي.