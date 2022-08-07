الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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التنسيق المتوقع للجامعات 2022 ومؤشرات تنسيق الكليات

تنسيق
تنسيق
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بدأ بحث طلاب الثانوية العامة 2022 عن التنسيق المتوقع للجامعات 2022، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة في العاشرة صباح أمس السبت، وبعدها بساعتين تم إتاحة النتيجة عبر الرابط الالكتروني لموقع وزارة التربية والتعليم كما أتاحت جريدة "الدستور" رابط مخصص لنتيجة الثانوية العامة 2022 .

ومع زيادة البحث عن التنسيق المتوقع للجامعات 2022، تقدم “الدستور” لطلاب الثانوية العامة 2022، مؤشرات تنسيق الكليات و التنسيق المتوقع للجامعات 2022 .

 

التنسيق المتوقع للجامعات 2022

من المتوقع أن يبدأ طلاب الثانوية العامة 2022 مع بداية الأسبوع المقبل تسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات في مكتب التنسيق الالكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لذلك، وزاد البحث عن التنسيق المتوقع للجامعات 2022 حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر “جوجل”.

وأكدت بعض المصادر أن التنسيق المتوقع للجامعات 2022 من المحتمل أن يكون أكثر من العام الماضي بفرق درجات قليلة خاصة أن نسب النجاح في الثانوية العامة 2022 أكثر من العام الماضي.

وكان  طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلن عبر مؤتمر لعرض الإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022 وارتفعت 1% عن العام الماضي، وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022 بـ 75.04%، فيما بلغت نسبة نجاح الشعبة الأدبية 68.38%، ونسبة نجاح شعبة العلمي علوم 78.32%، والشعبة الرياضية 81.10%، وهو ما يشير إلى أن التنسيق المتوقع للجامعات 2022 سيكون أعلى من العام الماضي.

 

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موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

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3 ثانوي.. الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور و تنسيق المرحلة الأولى

مؤشرات تنسيق الكليات 

وتؤكد احصائيات نتيجة الثانوية العامة 2022، على أن مؤشرات تنسيق الكليات هذا العام ستكون قريبة من العام الماضي مع زيادتها بنسبة طفيفة، وجاءت مؤشرات تنسيق الكليات كالتالي: 

 

  • كلية الطب يقف عند 92% لأعلى.
  • كلية طب الأسنان من 90- 91%.
  • كليات العلاج الطبيعي والصيدلة من 89- 90 %.
  • إجمالي الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% يصل إلى 42053 ألف طالب.
  • الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة لن يقل عن 80%.
  • عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% بلغ 1781 طالبًا.
  • الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 83- 85%.

تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى 2022

التنسيق المتوقع للجامعات مؤشرات تنسيق الكليات التنسيق المتوقع للجامعات 2022 الثانوية العامة 2022 وزارة التعليم العالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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