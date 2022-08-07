الاحتلال يتهم مقاتلى غزة باستخدام المدنيين كـ دروع بشرية

ارتفع عدد شهداء قطاع غزة وسط "عملية الفجر" الإسرائيلية الجارية إلى 24، بينهم ستة أطفال، مع إصابة أكثر من 200 شخص حتى ليلة السبت، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. فيما يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشطاء الجهاد الإسلامي في فلسطين باستخدام المدنيين "كدروع بشرية" وقتل مواطنين في هجمات صاروخية فاشلة.

أكد الجيش الإسرائيلي قصفه عدة "أهداف إرهابية" في جميع أنحاء قطاع غزة يوم السبت ، لكنه نفى أي مسئولية عن انفجار مميت في مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل ، من بينهم ثلاثة أطفال. .

"بعد ورود تقارير عن الأحداث المأساوية في جباليا ، اختتم الجيش الإسرائيلي استجوابًا معمقًا. استنادًا إلى جميع بيانات أنظمة الجيش الإسرائيلي ، يبدو أن هذا الحدث هو نتيجة خطأ إطلاق صواريخ الجهاد الإسلامي ، قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة ليلة السبت ، مضيفًا أنه "لم يقم بأي أنشطة في جباليا في وقت الحدث. . "