الأحد 07 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

الاحتلال يتهم مقاتلى غزة باستخدام المدنيين كـ دروع بشرية

قصف الاحتلال الإسرائيلي
قصف الاحتلال الإسرائيلي
ads

ارتفع عدد شهداء قطاع غزة وسط "عملية الفجر" الإسرائيلية الجارية إلى 24، بينهم ستة أطفال، مع إصابة أكثر من 200 شخص حتى ليلة السبت، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. فيما يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشطاء الجهاد الإسلامي في فلسطين باستخدام المدنيين "كدروع بشرية" وقتل مواطنين في هجمات صاروخية فاشلة.

 

أكد الجيش الإسرائيلي قصفه عدة "أهداف إرهابية" في جميع أنحاء قطاع غزة يوم السبت ، لكنه نفى أي مسئولية عن انفجار مميت في مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل ، من بينهم ثلاثة أطفال. .

 

"بعد ورود تقارير عن الأحداث المأساوية في جباليا ، اختتم الجيش الإسرائيلي استجوابًا معمقًا. استنادًا إلى جميع بيانات أنظمة الجيش الإسرائيلي ، يبدو أن هذا الحدث هو نتيجة خطأ إطلاق صواريخ الجهاد الإسلامي ، قال الجيش الإسرائيلي في تغريدة ليلة السبت ، مضيفًا أنه "لم يقم بأي أنشطة في جباليا في وقت الحدث. . "

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس لطلبة 3 ثانوي عام 2022

Nategtk.. الآن رابط رسمي للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

نتيجة 3 ثانوي| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مبادرة مصرية لمنع تدهور الوضع في غزة.. وإسرائيل تتبجح بعدوانية جيشها

ماجد حبته

الجامعات التكنولوجية

د. منى حلمى

متلازمة ستوكهولم ومسئولية الإعلام

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

روايتان كلاهما مر.. كيف استشهد "أطفال غزة" خلال التصعيد الإسرائيلي؟

ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال على غزة إلى 25

إسرائيل تغتال قياديا ثانيا فى حركة الجهاد الإسلامى داخل غزة