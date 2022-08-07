الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

هنية يجرى اتصالات مع قيادات مصر وقطر لوقف الاقتحام الإسرائيلى للأقصى

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية
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أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس: إسماعيل هنية اتصالات بالقيادات المصرية والقطرية والأمم المتحدة لوقف اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى المخطط له الأحد.

 

وقالت الحركة في بيان لها إن "هنية أجرى اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر والأمم المتحدة، مؤكدا رفض ما يخطط له الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى".

 

وأضافت أنه "أكد في اتصاله ضرورة وقف الاقتحام اليوم حتى لا تصل الأوضاع إلى مآلات لا يتحكم بها أحد، خاصة في ظل استمرار العدوان على أهلنا في غزة".

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