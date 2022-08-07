هنية يجرى اتصالات مع قيادات مصر وقطر لوقف الاقتحام الإسرائيلى للأقصى

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس: إسماعيل هنية اتصالات بالقيادات المصرية والقطرية والأمم المتحدة لوقف اقتحام الإسرائيليين للمسجد الأقصى المخطط له الأحد.

وقالت الحركة في بيان لها إن "هنية أجرى اتصالات مع الأشقاء في مصر وقطر والأمم المتحدة، مؤكدا رفض ما يخطط له الاحتلال لاقتحام المسجد الأقصى".

وأضافت أنه "أكد في اتصاله ضرورة وقف الاقتحام اليوم حتى لا تصل الأوضاع إلى مآلات لا يتحكم بها أحد، خاصة في ظل استمرار العدوان على أهلنا في غزة".