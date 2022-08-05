روسيا تطلق قريبا عدة أقمار صناعية من بينها قمر إيرانى

أعلنت مؤسسة روس كوسموس أنها ستنفذ قريبا عملية إطلاق لعدة أقمار صناعية، من بينها قمر تابع لإيران.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة " أنه في الـ9 من أغسطس الجاري سيتم إطلاق صاروخ Soyuz-2.1b من قاعدة بايكونور الفضائية، الصاروخ سيحمل إلى مدارات الأرض عدة أقمار صناعية من بينها قمر (الخيّام) الذي طوّر وصنع في مؤسسات تابعة لروس كوسموس، لصالح إيران".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى القمر الإيراني سيحمل الصاروخ 16 قمر صناعيا صغيرا تم تطويرها من قبل الجامعات الروسية الرائدة والشركات والمؤسسات غير الربحية.. ومن هذه الأقمار قمر CubeSX-HSE-2، وMonitor-1، و UTMN، و CYCLOPS، و ،Siren وKAI-1، و Kuzbass-300، وSkoltech-B1، وVizard".

وتبعا لـ "روس كوسموس" فإن الأقمار الروسية الجديدة مخصصة للبحث العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك اختبار تقنيات تنفيذ قنوات الاتصال بين الأقمار الصناعية، وقياس مستوى الإشعاع الكهرومغناطيسي، واستشعار الأرض عن بعد ومراقبة الوضع البيئي.