الخميس 04 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 12 إثر تصادم «نقل وميكروباص» على «الصحراوى الغربى» بسوهاج

حادث تصادم
حادث تصادم
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شهد الطريق الصحراوي الغربي بوصلة المطار في دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، قبل قليل وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص محملة بالركاب نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12، تم نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج الجامعى ومستشفى سوهاج العام.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا قبل قليل من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي وصلة المطار ووجود متوفى ومصابين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وانتقلت قوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق.

- نتائج التحريات

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى وصلة مطار سوهاج بناحية قرية المحاسنة دائرة المركز بين سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نقل، ونتج عن التصادم بين السيارتين وفاة أحد الأشخاص وإصابة 12 من مستقلي السيارة الميكروباص.

وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الواقعة وتم نقل المصابين والجثة لمستشفى سوهاج العام، ومستشفى سوهاج الجامعي وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيًا وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الطريق الصحراوي الغربي قرية المحاسنة مركز شرطة جرجا حادث تصادم

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