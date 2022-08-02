الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم
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شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 4  آخرين وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و4 آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين، وأخرى نقل بطريق مصر الإسكندرية الزراعي بنطاق ذات المركز. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين وفاة عيد صالح 50 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، بمستشفى إيتاي البارود العام.

فيما أصيب كل من محمد أحمد تاج الدين 60 سنة مقيم إيتاي البارود بالمعاش مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، نجلاء إسماعيل صالح 50 سنة ربة منزل مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، محمود محمد أحمد تاج 20 سنة مقيم إيتاي البارود مصاب بكسر في الحوض، أحمد محمد أحمد تاج 28 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن، وجميعهم مقيمون إيتاي البارود، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

طريق مصر الإسكندرية الزراعي قرية كفر مساعد إيتاي البارود محافظة البحيرة

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