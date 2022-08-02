لطلاب الثانوية العامة.. رابط تسجيل اختبار القدرات 2022

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تسجيل اختبار القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة للكليات التي تشترط إجراء اختبار القدرات قبل الالتحاق بها.

وخصصت وزارة التعليم العالي رابط تسجيل اختبارات القدرات أمام الطلبات خلال الشهر الماضي على أن يستمر العمل بها حتى 6 أغسطس الجاري.

رابط تسجيل اختبار القدرات 2022 بوابة الحكومة

ويستطيع طلاب الثانوية العامة الدخول عبر رابط تسجيل اختبار القدرات 2022، واتباع الخطوات التالية لـتسجيل اختبار القدرات 2022:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتسجيل اختبار القدرات 2022

2022 اختيار تبويب اختبارات القدرات.

التسجيل من خلال إدخال الرقم القومي، ورقم الجلوس.

في الخطوة التالية ستظهر البيانات الشخصية "رقم الجلوس، اسم الطالب، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، الشعبة التي درسها الطالب «علمية، هندسية، أدبية» وعلى الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

بعد ذلك تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية (مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لـ3 أيام متتالية).

عقب انتهاء عملية التسجيل، قم بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات.

تسجيل اختبار القدرات 2022

ووضعت وزارة التعليم العالي بعض الضوابط لإجراء اختبار القدرات، ويحق للطلاب تسجيل اختبار القدرات مرة واحدة فقط، وإذا رسب الطالب فيها لا يحق له تكرراها في نفس العام، ولكن يحق له إجراء اختبار القدرات في كلية أخرى أي أنه يحق للطالب التقدم لإجراء اختبار القدرات لجميع الكليات التي تشترط للقبول بها إجراء هذه الاختبارات.

ويمنع حضور الطالب اختبار القدرات بالتليفون المحمول، أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، والدخول بها إلى قاعة الاختبارات، ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى، ويستمر اختبار القدرات في استقبال رغبات الطلاب حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، ويعمل رابط تسجيل اختبار القدرات 2022 على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.