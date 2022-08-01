الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية لطلاب المرحلة الثانية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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يبحث الطلاب عن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية، مع إعلان محافظة القلوبية عن تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثانية ،  بعد أن انتهت المرحلتين الاولى والثانية وتبقت أماكن شاغرة داخل فصول مدارس الثانوية العامة لاستقبال أعداد جيدة من طلاب الثانوية العامة 2022.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية

وزاد البحث عبر منصة جوجل عن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية، حتى تصدرت أكثر العبارات بحثًا عبر جوجل، وتعض الدستور في التقرير التالي تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية للمرحلة الثالثة.

أعلن محافظ القليوبية قرر اللواء عبدالحميد الهجان عن تخفيض الحد الأدني لـ"  تنسيق الثانوية العامة 2022 " محافظة القليوبية إلى 215  درجة بدلًا من 222 درجة، بالاضافة إلى الموافقة على فتح فصول خدمات للصف الاول الثانوي بمجموع 190 درجة.

وتابع محافظ القلويبية في بيان صحفي اليوم الإثنين أن القرار جاء لتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على 735 فصلا دراسيا بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة، وجاء خفض الحد الأدنى تنسيق الثانوية العامة 2022 تيسيرًا على أولياء الأمور ، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلًا على المجتمع.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الثانية

وتستمر موعد تقديم تنسيق الثانوية العامة 2022 لطلاب المرحلة الثانية على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 3 أغسطس 2022 إلى 20أغسطس 2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوي العام بـ " محافظة القليوبية " .

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تنسيق الثانوية العامة 2022

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد أعلن عن تنسيق الثانوية العامة 2022، لقبول الطلاب في الصف الأول الثانوي بعد الشهادة الاعدادية  للعام الدراسي المقبل بحد أدنى بمجموع 222 درجة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجاري، ليعود ويخفض تنسيق الثانوية العامة 2022  ميلاديا ، بعد أن اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.86%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور.. وموعد اعلانها رسميًا

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