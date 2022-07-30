السبت 30 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2022

رياض الاطفال
رياض الاطفال
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رغم إعلان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن 2022 إلا أن البحث عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2022، مازال مستمرًا مع استمرار عمليات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2022، وكان أولياء الأمور قد انتهوا من تقديم رياض الأطفال بالإسكندرية في 30 يونيو الماضي والتي استمرت لمدة شهر كامل عبر رابط الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

 

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2022

يستطيع أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2022، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، واتباع الخطوات التالية :

  • الذخول الي الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من هنا
  • تسجيل الدخول الذي سجل به ولي الأمر وقت تقديم رياض أطفال

ويستطيع الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالاسكندرية 2022 برقم الملف أو الرقم القومي.

وبعد تحديد نتيجة تنسيق رياض أطفال بالإسكندرية يجهز أولياء الأمور ملف ورقي للتقدم به للمدرسة التي تم قبول الطالب بها.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية قد حددت ضوابط وقواعد القبول برياض أطفال للمدارس لمدة شهر اعتبارًا من 1 يونية حتى 30 يونيه من واقع شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل وتسجيل الرغبات التي تصل إلى ٢٠ رغبة، حيث يحتوي الموقع على طلب الالتحاق وإقرار ولي الأمر وأسماء وعناوين الروضات بالإدارات التعليمية،  ويتم القبول بالمدارس وفق السن والكثافة والرغبات ويتم القبول حسب الأكبر سنًا.

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نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومى 2022 المرحلة الثانية

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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

 

تنسيق رياض أطفال الإسكندرية المرحلة الثانية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن المرحلة الثانية من تنسيق رياض أطفال بالإسكندرية لتبدأ في ١٥ أغسطس المقبل وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر، بمركز المعلومات بمدرسة نبوية موسى الثانوية باب شرق، وتكون للأطفال فوق سن الخمس سنوات فقط، بينما المرحلة الاولى كانت للأطفال أقل من ٥ سنوات والتي انتهت فترة التقديم لها وظهرت نتيجة تنسيق رياض أطفال ويستعدوا للتقديم الورقي في المدارس التي قبلت الاطفال.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أن نتيجة تنسيق رياض أطفال هي مجرد إخطار بالمدرسة التي ترشح لها الطفل، وفي حالة وجود خطأ في بيانات الطفل لا يُعتد بالإخطار، وعلى وليّ الأمر الرجوع لمكتب التنسيق الرئيسي.

من هنا.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 1444/2022

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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