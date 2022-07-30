من هنا.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 1444/2022

ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 نهاية الاسبوع الحالي، لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، أن من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وتقدم “الدستور” لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لتصلك فور ظهورها رسميا نظرا لصعوبة الوصول أحيانا إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 1444

ويدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع الدستور لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا .

يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني عقب ظهور النتيجة بأيام قليلة، ويأتي الجدول كالتالي: