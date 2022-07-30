من هنا.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 1444/2022
ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 نهاية الاسبوع الحالي، لإعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي وفقا لما أعلنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، أن من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.
وتقدم “الدستور” لطلاب الصف الثالث الثانوي 2022 رابط تسجيل نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس لتصلك فور ظهورها رسميا نظرا لصعوبة الوصول أحيانا إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 1444
ويدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع الدستور لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا .
يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.
جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الثاني عقب ظهور النتيجة بأيام قليلة، ويأتي الجدول كالتالي:
- يوم السبت 20 أغسطس 2022: اللغة العربية، من 9 إلى 12، والتربية الدينية من 12 إلى 2.
- يوم الأحد 21 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الثانية، من 9 إلى 11، والتربية الوطنية، من 11:30 إلى 1.
- يوم الإثنين 22 أغسطس 2022: الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11.
- يوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022: الاقتصاد، من 9 إلى 10:30، والإحصاء من 11 إلى 12:30.
- يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022: الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والتاريخ للشعبة الأدبية من 9 إلى 12.
- يوم الخميس 25 أغسطس 2022: اللغة الأجنبية الأولى، من 9 إلى 12.
- يوم السبت 27 أغسطس 2022: الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضيات، من 9 إلى 12، والجغرافيا للشعبة الأدبية، من 9 إلى 12.
- يوم الأحد 28 أغسطس 2022: الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» لشعبة الرياضيات، من 9 إلى 11.
- يوم الإثنين 29 أغسطس 2022: الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، من 9 إلى 12، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.
- يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022: الأحياء لشعبة العلوم من 9 إلى 12، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية من 9 إلى 12، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات من 9 إلى 11.