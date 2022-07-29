نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومى 2022 المرحلة الثانية

انتهى منذ نهاية شهر يونيو 2022 تقديم رياض الأطفال 2023 ويبحث أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض أطفال 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة.

ويقدم «الدستور» موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لمعرفة نتيجة التنسيق، حيث يمكن لأولياء الأمور الذين سجلوا طلب تقدم خلال الفترة المحددة الاستعلام عن نتيجة القبول على نفس الموقع بدءا من 1/ 7/ 2022 حتى 30/7/2022.

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى نتيجة تقديم رياض الأطفال 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، وذلك للعام الدراسي 2022 – 2023.

يمكنك الإطلاع على نتيجة تنسيق رياض أطفال 2023 إسكندرية باستخدام رقم الملف والرقم القومي من هنــــــــــــــا .

كما اعلنت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية رياض الاطفال المرحلة الثانية خاصة بمن هم فوق سن الخمس سنوات فقط، التقدم للمرحلة الثانية بداية من يوم 15_8_2022 وحتى يوم 5_9_2022 بمركز المعلومات بمدرسة نبوية موسى الثانوية باب شرق.

هذه النتيجة اخطار للترشيح بالمدرسة التى ترشح لها الطفل.

علماً بأنه فى حالة وجود خطأ ببيانات الطفل لا يعتد بالاخطار وعلى ولى الامر الرجوع لمكتب التنسيق الرئيسى.

جميع الحقوق محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مديرية التربية و التعليم الاسكندرية .

شروط التقديم لرياض الأطفال 2022 الاسكندرية

وتوجد مجموعة من الشروط التي يجب الاطلاع عليها من قبل أولياء الأمور جيدا قبل التسجيل لأبنائهم، وهي:

1- التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - بوابة التعليم الأساسي.

2- التسجيل على الموقع خلال الفترة 01-06-2022 وحتى 30-06-2022 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

3- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

4- التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط - محل الإقامة محافظة القاهرة.

5- التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

6- دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

7- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسئولية القانونية.

8- متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

9- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة خلال مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

10- يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكني) أو التجريبية (تخضع للمربع السكني فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

11- يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.