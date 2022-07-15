الجمعة 15 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة تقديم رياض أطفال 2022-2023 جميع المحافظات

رياض الاطفال
رياض الاطفال
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انتهى منذ نهاية شهر يونيو 2022 تقديم رياض الأطفال 2023 ويبحث أولياء الأمور عن نتيجة تنسيق رياض أطفال 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي أو موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة.

 

ويقدم “الدستور” موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي لمعرفة نتيجة التنسيق، حيث يمكن لأولياء الأمور الذين سجلوا طلب تقدم خلال الفترة المحددة الاستعلام عن نتيجة  القبول على نفس الموقع بداء من 1/ 7/ 2022 حتى 30/7/2022.

 

موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي نتيجة تقديم رياض الأطفال 2023

 

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 القاهرة من هنـــــــــــــا .

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 الجيزة من هنـــــــــــــا .

نتيجة تنسيق رياض أطفال 2023 اسكندرية من هنـــــــــــــا .

نتيجة تنسيق رياض أطفال 2023 الشرقية من هنـــــــــــــا .

نتيجة تقديم رياض أطفال المنوفية 2023 من هنـــــــــــــا .

نتيجة تقديم رياض أطفال كفر الشيخ 2023 من هنـــــــــــــا .

المنصة التعليمية مدارس رياض أطفال الرسمية السويس من هنـــــــــــــا .

نتيجة كي جي 2022 محافظة بني سويف من هنـــــــــــــا .

نتيجة التقديم في رياض أطفال 2023 للمدارس الرسمية محافظة القليوبية من هنـــــــــا .

 

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بوابة الأزهر الشريف.. تقديم الصف الأول الابتدائى الأزهرى 2023

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رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال تجريبي 2022

مواقع الإدارات لرياض الأطفال محافظة القاهرة

 

ويمكن لأولياء أمور طلاب محافظة القاهرة الاستعلام عن نتيجة التنسيق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ويضم:

إدارة الساحل التعليمية

إدارة المعادي التعليمية

إدارة مصر الجديدة التعليمية

إدارة مصر الشروق التعليمية

إدارة الخليفة و المقطم التعليمية

إدارة غرب مدينة نصر التعليمية

إدارة غرب القاهرة التعليمية

إدارة الوايلي التعليمية

إدارة المرج التعليمية

إدارة حدائق القبة التعليمية

إدارة عابدين التعليمية

إدارة روض الفرج التعليمية

إدارة شبرا التعليمية

إدارة النزهة التعليمية

إدارة السيدة زينب التعليمية

إدارة الشرابية التعليمية

إدارة حلوان التعليمية

إدارة باب الشعرية التعليمية

 

شروط التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة

 

وتوجد مجموعة من الشروط التي يجب الإطلاع عليها من قبل أولياء الأمور جيدا قبل التسجيل لأبنائهم، وهي:

1- التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة - بوابة التعليم الأساسي.

2- التسجيل على الموقع خلال الفترة 01-06-2022 وحتى 30-06-2022 ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

3- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

4- التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي لمحافظة القاهرة فقط - محل الإقامة محافظة القاهرة.

5- التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا تم القبول على الموقع لابد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

6- دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى فوري عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

7- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

8- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

9- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع في كل مدرسة خلال مدة 15 يوما وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

10- يمكن لولي الأمر التسجيل مرة واحدة لمدرسة المستقبل (لا تخضع للمربع السكني) أو التجريبية (تخضع للمربع السكني فقط محافظة القاهرة) ويكون التسكين من الأكبر للأصغر سنا.

11- يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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