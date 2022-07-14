بوابة الأزهر الشريف.. تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

يكثر البحث حاليًا عن "بوابة الازهر الشريف.. تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023" وذلك بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي 2022، واستعداد آلاف الأسر لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022_2023، فيرغب قطاع كبير من الأسر بإلحاق أبناءهم بالقطاع الأزهري، وترسيخ الدين في أذهانهم، ويتساءلون عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023 عبر بوابة الأزهر.

تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023

وبالفعل أتاحت الإدارة العامة لمعاهد الأزهر عقب إتاحة الأزهر الشريف رابط التقدم للصف الأول الإبتدائي في المرحلة الابتدائية لجميع المعاهد العادية والمعاهد النموذجية والمعاهد الخاصة للعام الدراسي الحالي 1444 هجريًا و2022 ميلاديًا.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2022-2023 عبر بوابة الأزهر

وتهافت الآلاف للتقديم من كافة القرى والنجوع في محافظات مصر للتقديم في بوابة الأزهر الشريف بعد أن قرر الأزهر الشريف إتاحة الرابط الخاص بالتقديم من يوم الأحد الموافق يوم 10 يوليو 2022، ويتاح التقديم من خلال هذا الرابــــــــــــــــــــــــــط

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وفي إطار الخدمات التي تقدمها "الدستور" للقراء في السطور الآتية شروط التقديم الكاملة لمرحلة الصف الأول الابتدائي، في جميع المعاهد الأزهرية، للعام للدراسي الحالي 2022-2023، التي قام بتحديدها قطاع المعاهد الأزهرية، وهي كالاتي:

- الحد الأدنى للقبول في مرحلة الصف الأول الابتدائي، 6 سنوات إلى سن 9 سنوات وذلك في الأول من أكتوبر المقبل.

- في حال توفر أماكن ليس بها طالب في الصف الأول الابتدائي قد يجوز النزول إلى سن 6 أشهر، ويكون كحد أدنى لعمر القبول خمس سنوات ونص.

- توقيع ولي الأمر على الإقرار بعدم التحويل من "التعليم الأزهري" إلى "التعليم العام" في مراحل الدراسة.

- لا يجوز للطالب التقديم في أكثر من معهد من “المعاهد الأزهرية” في ذات الوقت، على أن سيؤخذ الإقرار اللازم على المقدم “ولي الأمر” بذلك.

- إقرار على المقدم الطلب “ولي الأمر” بأن قبول الأوراق الخاصة بابنه، ليس نهائيًّا؛ إلا عقب ظهور نتائج التنسيق المعتمد من جميع الإدارات التعليمية والمنطقة الذي يتبع لها المعهد وهيث ما ينتظرها المتقدمون الآن .

الأوراق المطلوبة للتقديم بمرحلة الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

وخلال هذه الأيام يبحث أولياء الأمور عن الأوراق المطلوبة للتقديم بمرحلة الصف الأول الابتدائي وتتمثل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم بمرحلة سنة أولى ابتدائي في المعاهد الثانوية الأزهرية، بالعام الحالي الدراسي 2022-2023، فيما يلي: