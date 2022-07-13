الأربعاء 13 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي
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يبحث أولياء الامور عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي بعد أن انتهت مهلة التقديم التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حتى نهاية يونيو الماضي والتي استمرت شهر كامل بعد أن فتحت الوزارة رابط تقديم الصف الاول الابتدائي من خلال مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة بداية من يونيو الماضي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لأولياء الامور استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 من خلال نفس الرابط الذي تم تقديم الأوراق المطلوبة عليه.

استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

مع بداية يوليو الجاري، بدأ أوليا ء الأمور استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي  بعد أن أكدت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني إمكانية استعلام عن نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي طوال شهر يوليو الجاري، وحتى نهايته وفتح باب التظلمات والنقل.

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ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023، من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك بعد إنشاء حساب رسمي على بوابة مركز المعلومات وهو نفس الحساب الذي أنشاه أولياء الأمور وقت تقديم طلبات القتديم للصف الاول الابتدائي، ومن المُقرر أن يتم فحص ملفات تقديم الطلاب بشكل متتابع، لمعرفة نتائج قبول الطلاب في المرحلة الابتدائية، والتأكد من مدى تطابق الشروط على كل طالب.

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رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال تجريبي 2022

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نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي 2022

رابط استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 

 

يمكن لأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية لـ استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 .

*الدخول عبر بوابة مركز المعلومات من خلال  الرابط التالي (من هنــــــــا).

* إدخال الرقم القومي لولى الأمر.

* إدخال كلمة المرور التي سبق ووضعها ولي الأمر خلال عملية إنشاء حساب له على بوابة مركز المعلومات.

* الضغط على خدمات ولي الأمر.

* الضغط على نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022.

* كتابة الرقم القومي الخاص بالطفل والمدون بشهادة الميلاد الكمبيوتر الخاص به والمكون من 14 رقم.

*كتابة الرقم السري الخاص بالحساب.

*الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للطفل في الصف الأول الابتدائي.

موقع تقديم الثانوية العامة 2022 أولى ثانوي

 

الصف الأول الابتدائي تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 رابط استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

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