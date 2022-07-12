الثلاثاء 12 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023

الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
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زاد البحث عن رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 مع استعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية لتقديم أوراقهم للصف الاول الثانوي بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة الجارية خلال هذه الفترة، ووفقًا للشروط التي وضعتها كل محافظة ، وبعد إعلان التنسيق الخاص بها.

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023

ويمكن لطلاب الصف الاول الثانوي تقديم أوراق الالتحاق بمدارس الثانوية العامة الكترونيًا بعد إعلان كل محافظة التنسيق الخاص بها ويمكنك اتباع الخطوات التالية ل تقديم الصف الاول الثانوي 2023.

أولًا: الدخول إلى رابط تقديم الصف الأول الثانوي (من هنا). 

ثانيُا: اضغط على التسجيل بحساب الوزارة.

ثالثًا: اكتب البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور

رابعًا: اضغط على زر الدخول.

 خامسًا: ستظهر إلى صفحة فيها بيانات الطالب.

سادسًا: اضغط على الدخول الى التنسيق.

سيظهر لك تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة والتي تحتلف من محافظة لأخرى 

سابعًا: اضغط على املأ الرغبات.

ثامنًا: قم بتعبئة الرغبات الخاصة بك مع العلم أن الحج الأقصى لعدد الرغبات داخل نوع التعليم الواحد هو 3 رغبات .

تاسعًا: اضغط على مراجعة الرغبات وحفظها.

عاشرًا: بعد المراجعة اضغط على السابق أو الحفظ، وسيتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة وإرسال نتيجة التنسيق للطلاب عبر نفس الرابط الخاص بـ تقديم الصف الاول الثانوي 

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تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة ورابط التقديم لأولى ثانوي

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المراجعة النهائية للثانوية العامة 2022 لمادة الكيمياء 3 ثانوي علمي

شروط الالتحاق بالصف الاول الثانوي 

وضعت مديريات التربية والتعليم مجموعة شروط للقبول طلبات التقديم للصف الاول الثانوي، ومنها أنه يُسمح للطالب تسجيل الدخول في بداية ميعاد التقديم لإضافة رغبته وحفظها وذلك لمدة أسبوعين على أن يتم سرعة البت إلكترونيًا على نفس الموقع في قبول طلبات الطلاب للتنسيق.

ويتم قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهاده إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام للطالب بمحافظة غير المحافظة التي حصل منها على الشهادة الاعدادية، ولا يسمح إطلاقًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

مجموع دخول الثانوية العامة 2022-2023 ورابط تقديم أولى ثانوي

الصف الأول الثانوي تقديم الصف الأول الثانوي رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2023 شروط الالتحاق بالصف الاول الثانوي الشهادة الاعدادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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