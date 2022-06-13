مجموع دخول الثانوية العامة 2022-2023 ورابط تقديم أولى ثانوي

يبحث طلاب الشهادة الإعدادية عن مجموع دخول الثانوية العامة 2022-2023 مع انتظارهم إعلان مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة مجموع دخول الثانوية العامة للعام المقبل بعد إعلان كل المحافظات لنتيجة الشهادة الإعدادية تباعًا.

مجموع دخول الثانوية العامة 2022-2023

واحتل البحث عن مجموع دخول الثانوية العامة 2022-2023 مؤشرات البحث في جوجل خلال الأيام الماضية ليتوقع من خلاله الطلاب مجموع دخول الثانوية العامة للعام المقبل، والذي من المتوقع أن تعلن عنه مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة خلال الأسبوع الجاري، بحيث يكون لكل محافظة تنسيق خاص بها بناءًا على معدلات النجاح وأعداد الطلاب الذي من الممكن أن تستوعبه المدارس.

تنسيق الثانوية العامة 2022-2023

اختلف مجموع دخول الثانوية العامة 2022-2023 من محافظة لأخرى وبلغ الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في محافظة الجيزة وبلغ 218 درجة، والأعلى في محافظة كفر الشيخ وبلغ 252 درجة وجاء التنسيق في المحافظات المختلفة كالتالي:

محافظة القاهرة: 235 درجة.

محافظة الجيزة-: 218 درجة.

محافظة الإسكندرية: 225 درجة.

محافظة الشرقية: 238 درجة.

محافظة الدقهلية: 250 درجة.

محافظة البحيرة: 2021-2022 -250 درجة.

محافظة القليوبية: 235 درجة.

محافظة المنيا: 230 درجة.

محافظة الغربية: 236 درجة.

محافظة سوهاج: 258 درجة.

محافظة أسيوط: 240 درجة.

محافظة المنوفية: 230 درجة.

محافظة قنا: للعام الدراسي 248 درجة.

محافظة كفر الشيخ: 252 درجة.

محافظة الفيوم: 230 درجة.

محافظة بني سويف: 240 درجة.

محافظة الفيوم: 245 درجة.

محافظة دمياط: 240 درجة.

محافظة الإسماعيلية: 230 درجة.

محافظة دمياط: 235 درجة.

محافظة السويس: 225 درجة.

محافظة الأقصر: 242 درجة.

محافظة السويس: 225 درجة.

محافظة مطروح: 225 درجة.

محافظة البحر الأحمر: 225 درجة.

- محافظة الوادي الجديد: 239 درجة.

محافظة جنوب سيناء: 225 درجة.

رابط تقديم الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم الاوراق المطلوب لتقديم الثانوية العام ومنها الأوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة للشهادة الإعدادية 2022، الأصل والصورة من شهادة إتمام مرحلة الإعدادية، الأصل وصورة منها شهادة ميلاد الطالب صورة بطاقة ولي أمر الطالب، استمارة التقديم في المرحلة الثانوية، صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.

ويمكن للطلاب تقديم الأوراق المطلوبة من خلال الرابط الذي حددته وزارة التعليم ومن خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا الدخول على رابط تقديم الثانوية العامة من هنا.

ثانيًا تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

ثالثًا تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.

رابعًا كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.

خامسًا الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، ثم الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.

سادسًا الضغط على أيقونة ملء الرغبات، واختيار نوع التعليم الثانوي وفقًا لمجموع الطالب.

سابعًا الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، ثم حفظ الرغبات.