الجمعة 10 يونيو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوى 2022 أدبى

الثانوي
الثانوي
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اهتم أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بالبحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي مع اقتراب موعد الامتحانات، فأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 20 يونيو الجاري، وتستمر حتى 21 يوليو، على أن تعقد الامتحانات ورقيًا بطريقة “البابل شيت”.

وجمعت وزارة التربية والتعليم استمارات الثانوية العامة وتم تسليمها للكنترولات، لحصر الأعداد النهائية لإخطار وزارة التربية والتعليم بالأعداد النهائية التي ستدخل الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 أدبي

جاء جدول الصف الثالث الثانوي كالتالي:

• يوم الأحد  26 من شهر يونيو، امتحان اللغة العربية.
• يوم الثلاثاء 28 من شهر يونيو، امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
• يوم الخميس 7 من شهر يوليو، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.
•  يوم الخميس 14 من شهر يوليو، امتحان التاريخ.
• يوم الأحد 17 من شهر يوليو، عدة امتحانات وهي أولا امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، علم النفس والاجتماع.
•  يوم الخميس 19 من شهر يوليو، امتحان الفلسفة والمنطق.

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تنطلق السبت المقبل.. جدول الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي

يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 في 20 يونيه الجاري، بالمواد التي لا تضاف للمجموع النهائي وهي مادة التربية القومية والاقتصاد والإحصاء والتربية الدينية، وتبدأ الامتحانات في المواد الأساسية للغة العربية في يوم 26 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 


أرقام جلوس الثانوية العامة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2022 للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية


وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الأسبوع قبل الماضي أرقام جلوس الثانوية العامة 2022، وتم تبليغ جميع المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بتسليم أرقام الجلوس للطلاب.

وأعلن  طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي سوف تعتمد على فهم الطلاب للمقررات الدراسية، وسوف تعقد أيضًا على نظام التقييم الجديد الذي سبق أن حددته الوزارة، موضحًا أن الطالب الذي رسب في الامتحانات الماضية لا يحق له الامتحان إلا في المادة التي رسب فيها فقط.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 في مصر للشعبتين العلمية والأدبية، فسيكون الامتحان ورقيا، والأسئلة من نوعية الاختيار من متعدد، وسوف يستلم الطالب ورقة مفاهيم، حيث إنه لا يجوز للطلاب اصطحاب سواء التابلت أو الكتاب المدرسي.

الصف الثالث الثانوي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 أدبي ارقام جلوس الثانوية العامة

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وائل لطفي

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