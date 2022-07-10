الأحد 10 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة ورابط التقديم لأولى ثانوي

تنسيق
تنسيق
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مع بدء تقديم مدارس الثانوية العامة مازال البحث عن تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة مستمرًا حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر “جوجل”.

ويصل عدد الأماكن المتاحة في مدارس الثانوي العام 562 بكثافة عدد خمسين طالبًا في الفصل الواحد بإجمالي 28100 طالب وطالبة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة

كانت محافظة البحيرة قد اعتمدت في يونيو الماضي تنسيق الثانوية العامة 2022 عند 235 درجة لجميع مدارس الثانوي في الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة البحيرة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 81713 طالب وطالبة، والمجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة 2022/2021، الملائمة لقبول 28 ألفًا و100 طالبًا وطالبة للمرحلة الأولى من الأول الثانوي هي 235 درجة بنسبة نجاح 72% ونتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75%، ونتيجة إعدادية تلمذة صناعية بنسبة نجاح 100%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 94%.

 

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خطوات تقديم الصف الأول الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة 2022

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تقديم الصف الأول الثانوي 2022

وبعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة، تم فتح باب التسجيل لطلاب الشهادة الإعدادية للتقديم لمدارس الثانوي العام بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم في شهر يوليو الجاري 2022، ويستمر حتى منتصف أغسطس، على أن يتم الإعلان عن موعد نهاية التقديم رسميًا مع نهاية اختبارات الدور الثاني بجميع محافظات مصر.

ويستطيع طلاب الثانوي العام التقديم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق الرسمي من هـنــــــــــا.

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خطوات التقديم الصف الأول الثانوي 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني لتقديم الصف الأول الثانوي، ويستطيع الطالب في حالة حصوله على مجموع درجات تناسب درجة التنسيق التي أقرتها كل مديرية تعليمية، لكل مدرسة ثانوي سواء عام أو فني اتباع الخطوات التالية:

*سجل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
*سجل الدخول من الحساب الشخصي للطالب.
*اكتب اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق.
*اضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة.
*اطلع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة.
*اضغط على أيقونة ملء الرغبات.
*اختار نوع التعليم الثانوي وفقًا لمجموع الطالب.
*اضغط على أيقونة مراجعة الرغبات.
*اضغط على حفظ الرغبات. 

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وائل لطفي

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