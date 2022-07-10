الأحد 10 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان التاريخ والفيزياء بعد إجازة عيد الأضحى

طلاب
طلاب
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يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ عقب العودة من إجازة عيد الأضحى، حيث تعقد الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو في الفيزياء والتاريخ، وتحسب درجات المادتين بواقع 60 درجة في كل مادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأشارت «التربية والتعليم» إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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