لبنان: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قريبا

أكد وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بوحبيب، أن هناك تفاؤلا أكبر من أى وقت مضى تجاه التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية.

وأضاف “بوحبيب”، أنه يتم استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل قريبا، معلقاً: «لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم».

وأشار إلى أن المسؤول الأمريكى آموس هوكستين الذى يتوسط فى النزاع سيصل إلى بيروت فى الأيام القادمة لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم بالرد الإسرائيلى على المقترح اللبنانى لترسيم الحدود.

وشدد وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، على أهمية التوصل إلى اتفاق فى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

يذكر أنه يخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم حدود بحرية مشتركة من شأنها أن تساعد فى تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب.