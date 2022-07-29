الجمعة 29 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

الرئيس الصينى لـ«بايدن»: الذين يلعبون بالنار سيحترقون فقط

شي جين بينج
شي جين بينج
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كشفت شبكة سكاي نيوز عربية تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي جو بايدن.

 

وحسبما أفادت “سكاي نيوز”، فإن الرئيس الصيني شي جين بينج أبلغ نظيره الأمريكي جو بايدن أنه يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" فيما يتعلق بتايوان.

 

وأكدت أن الرئيس الصيني قال لبايدن خلال مكالمة هاتفية: "أولئك الذين يلعبون بالنار سيحترقون فقط، وآمل أن يرى الجانب الأمريكي ذلك بوضوح".

 

وأوضحت “سكاي نيوز”، أن الرئيس الصيني أكد معارضة بلاده بشدة استقلال تايوان وتدخل القوى الخارجية.

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