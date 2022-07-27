سعر اليورو فى مصر اليوم الأربعاء 27 يوليو

هناك سيل من الانخفاضات ما زال يواجه اليورو والعملة الأوربية الموحدة وتنهار أمام الدولار الأمريكي في سوق العملات، مما قد يضطر الاتحاد الأوروبي- اليورو- إلى رفع الفائدة بنسبة تصل لـ0.25%، خلال الأيام القلية الماضية، للسيطرة على انهياره أما الدولار في ظل التضخم الشديد جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 27 يوليو 2022

ومحليًا حدث ذات الأمر، حيث انخفض سعر اليورو، اليوم الأربعاء، الموافق 27 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، بمقدار نحو 20 قرشًا، ليصل إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير من البنك المركزي المصري في نهاية معاملات اليوم، وما أظهرته شاشات التداول في البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك العاملة في مصر

ويقدم موقع "الدستور" بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف اليورو خاصة بعد تصدر البحث عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري محركات البحث.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري الأربعاء 27 يوليو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، 19.11 جنيه للشراء، و19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB الأربعاء 27 يوليو

وصل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي «CIB» إلى 19.16 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر الأربعاء 27 يوليو

أوضحت مؤشرات التداول اللحظية في بنك مصر، وصول سعر اليورو اليوم إلى 19.21 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر الأربعاء 27 يوليو

سجل سعر اليورو أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر سعر 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد الأربعاء 27 يوليو

هبط سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK الأربعاء 27 يوليو

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك إيجي بنك، 19.19 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري QNB الأربعاء 27 يوليو

أما في البنك الأهلي القطري QNB فهبط سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.12 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي الأربعاء 27 يوليو

سجل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.34 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي الأربعاء 27 يوليو

انخفض سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي، ليصل إلى 19.12 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK الأربعاء 27 يوليو

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK إلى 19.12 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس الأربعاء 27 يوليو

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 19.12 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة الأربعاء 27 يوليو

وأظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو في بنك البركة إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.