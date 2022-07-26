الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022

سعر اليورو
سعر اليورو
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في الساعات الأخيرة ارتفع سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم  الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 بشكل طفيف أمام الجنيه المصري، إذ ارتفع 5 قروش عن المعاملات الصباحية ووصل إلى 19.33 لسعر الشراء، و19.41 لسعر البيع بزيادة 4 قروش عن الأمس الإثنين، وذلك حسب آخر تحديث من البنك المركزي المصري، ووفق ما أظهرته شاشات التداول اللحظية بالبنوك وشركات الصرافة بالسوق المحلي.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه 

ويكثر البحث عن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ويقدم موقع "الدستور" خدمة يومية لقرائه عن أسعار صرف العملات ضمن الخدمات اليومية ضمن عدد من البنوك .

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 26 يوليو 

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنك الأهلي، عند 19.23 للشراء، وارتفع للبيع إلى 19.43 بزيادة 7 قروش.

 

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 يوليو 2022

سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية اليوم الخميس 21-7-2022

أدنى مستوى تاريخي.. تراجع ثقة المستهلكين فى منطقة اليورو

 

سعر اليورو في بنك مصر اليوم الثلاثاء 26 يوليو

في بنك مصر، حافظ سعر صرف اليورو اليوم على استقراره عند 19.23 للشراء، وارتفع سعر البيع إلى 19.42.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الثلاثاء 26 يوليو

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ إلى سعر 19.25 للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 26 يوليو

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد، 19.23 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر اليوم الثلاثاء 26 يوليو

وصل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر إلى 19.20 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK اليوم الثلاثاء 26 يوليو

وفي بنك إيجي بنك EGBANK، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، إلى 19.27 للشراء بزيادة 16 قرشًا، و19.46 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري QNB اليوم الثلاثاء 26 يوليو

أظهرت شاشات التداول اللحظية، عن سعر اليورو أمام الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB وصوله إلى 19.24 للشراء، و19.44 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الثلاثاء 26 يوليو

في مصرف أبو ظبي الاسلامي استقر سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه، عند 19.28 للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الثلاثاء 26 يوليو

في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، 19.20 للشراء، و19.45 للبيع.

اليورو الثلاثاء الموافق 26 يوليو 2022 اليوم الثلاثاء الجنيه المصري البنك الأهلي الثلاثاء 26 يوليو

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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