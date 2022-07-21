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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية اليوم الخميس 21-7-2022

سعر اليورو
سعر اليورو
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ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في محاولات منه لاستعادة جزء من خسائره التي مني بها منذ أسبوعين، حيث سجل  سعر اليورو انخفاض  إلى ما دون  1,02 دولار، وكان أدنى مستوى له منذ العام 2002. 

واستعاد سعر اليورو جزء من خسائره ووصل سعره إلى 19.18 جنيه مصري مرتفعًا 10 قروش عن جلسة أمس التي سجل فيها 19.08 جنيه مصري.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري.. تحديث يومي 

ارتفع سعر البيع لليورو، حيث وصل إلى 19.18 جنيه، مقارنة بأمس، إذ سجل 19.08 جنيه في محاولة لتعويض جزء من خسائره.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي (CIB)، 19.12 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر -ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية- مقابل الجنيه المصري، إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

بلغ  سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري، 19.10 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد مقابل الجنيه المصري إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.48جنيه للبيع.

وسجل  سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري - أكبر البنوك العاملة في مصر - 19.21 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري  إلى 19.33 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 19.17 جنيه للشراء، و19.48 للبيع.

 

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ومن المتوقع أن يتأثر سعر اليورو عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث تترقب الأسواق العالمية صدور قرارات لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس.

وتشير التوقعات إلى أن المركزي الأوروبي سيقوم برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 2011، في حين تسود بعض التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يغير من مقدار تشديد سياسته النقدية ليصبح أكثر قوة ويرفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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