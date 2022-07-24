الأحد 24 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 يوليو 2022

سعر اليورو
سعر اليورو
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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري من أهم ما يشغل المصريين في الوقت الحالي، خاصة بعد انهيار اليورو عالميًا أما الدولار ووصوله لأدني مستوياته منذ أكثر من 15 عام، وتصدر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 يوليو 2022 محركات البحث العالمية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 24 يوليو 

استمر سعر صرف اليورو اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في الحفاظ على استقراره عند 19.36 جنيه للشراء، و19.45 للبيع، وذلك بعدد من البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، وسط استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك التي تستأنف عملها غدًا الأحد، ويقدم موقع “الدستور” خدمة يومية لقرائه عن أسعار صرف اليورو، وفق ما تذكره عدد من البنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري الأحد 24 يوليو

في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر، استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري، عند 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

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سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر الأحد 24 يوليو 

حافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري على استقراره في بنك مصر أحد البنوك الحكومية الكبرى، عند 19.13 جنيه للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB  الأحد 24 يوليو

في البنك التجاري الدولي «CIB» وهو من أكبر البنوك الخاصة، لازال اليورو عند سعر 19.20 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد الأحد 24 يوليو

في بنك المصرف المتحد، استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، عند 19.20 للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر الأحد 24 يوليو

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، في بنك بلوم مصر سعر 19.18 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK الأحد 24 يوليو

في بنك إيجي بنك  EGBANK، بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه، 19.22 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري الأحد 24 يوليو QNB

في البنك الأهلي القطري QNB حافظ اليورو على سعره أمام الجنيه المصري عند 19.21 للشراء، و19.49 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي الأحد 24 يوليو

وصل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي الأحد 24 يوليو

في البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، 19.16 جنيه للشراء، و19.49 للبيع.

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