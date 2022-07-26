الثلاثاء 26 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخصين طعنا بائع ملابس بسبب 200 جنيه بالمطرية

حبس
حبس
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أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس شخصين اثنين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالشروع في قتل بائع ملابس.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اشتريا ملابس من محل المجني عليه أحمد زكي ودفعا 200 جنيه نصف المبلغ على أن يسددا الباقي لاحقًا.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها طالب المتهمين بسداد المديونية فرفضا، وعندما حرر محضر ضدهما اعتديا عليه بـ"كتر وسكين" وأصاباه بطعنات متفرقة، وجرى إسعافه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة التي أمرت بحبسهما وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

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