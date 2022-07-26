نجلها يرد.. حقيقة تعرض وردة للضرب والإهانة من بليغ حمدى

كشف رياض قصري، نجل الفنانة الجزائرية وردة، تفاصيل الخلافات بين والدته والموسيقار الشهير بليغ حمدي، وما حلّ بينهما من أزمات قبل انفصالهما.

وقال "قصري"، خلال لقائه ببرنامج “Be My Guest”، إن الفنان بليغ الملحن لا يوجد له مثيل ولا أحد ينكر عبقريته، إلا أنه لم يحترم والدته ولم يستطع الحفاظ عليها، وحدثت بينهما العديد من المواقف التي تدل على عدم تقديره لها، من بينها عندما كانت في المستشفى تركها وحدها، ليذهب إلى فنانة أخرى.

حقيقة تعرض وردة للعنف المنزلى

وحسبما نقل موقع “بتجرد”، نفى رياض قصري ما نشر عن تعرض النجمة الراحلة للضرب والعنف المنزلي على يد والده، مضيفاً: “هذه إهانة، الناس تقول وردة تضرب، وردة متضربش، متولدش من يرفع يده عليها، لم تقبل بذلك”.

حفل زفاف وردة وبليغ حمدى

وتابع رياض: “والدتي لم تسمح لأحد بأن يتعدى عليها بالضرب، ولا أعلم ما إذا كان هذا سبب انفصالها عن بليغ حمدي أم لا، لكنها شخصية لا تقبل بهذه التصرفات، وليس لديّ أي اعتراض على قصة حب والدتي وبليغ حمدي، لكن اعتراضي على عدم تقديره لها، وأنه لم يحافظ عليها”.

وأضاف: “كانت هناك خلافات عائلية، والدليل طلاقهما، وهذا أمر طبيعي، فهل طلاقها من زوجها الموسيقار بليغ حمدي معناه أنه كان يضربها”.

علاقتها بوالده

وأكد أن علاقة وردة بوالده بعد الانفصال كان يسودها الاحترام، ومضى موضحاً: “بعد انفصالهما كنا نعيش مع والدي في الجزائر، وكانت والدتي تزورنا، والدي وقتها كان يترك المنزل لتعيش معنا فيه من دون أن يزعجها، وهذا دليل على التفاهم بينهما حتى بعد الطلاق”.

ويعرض برنامج Be My Guest في موسمه الثالث على مجموعة روتانا وLBC، والذي حقق نجاحا كبيرا في موسميه السابقين بنسب مشاهدة عالية، وهو من فكرة وتقديم بلال العربي.